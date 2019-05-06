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Ünlü milyarder Povlsen, 3 çocuğuna veda etti!

Sri Lanka'da düzenlenen terör saldırılarında, Danimarka'nın en zengin isimlerinden iş adamı Anders Holch Povlsen'ın 4 çocuğundan üçü hayatını kaybetmişti, iş adamının çocukları için dünSri Lanka'da düzenlenen terör saldırılarında, Danimarka'nın en zengin isimlerinden iş adamı Anders Holch Povlsen'ın 4 çocuğundan üçü hayatını kaybetmişti, iş adamının çocukları için dün Danimarka'da tören düzenlendi. Danimarka'da tören düzenlendi.

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Sri Lanka'da, Paskalya gününde, aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen terör saldırılarında, Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 252. kişisi olarak gösterilen Bestseller'in sahibi Povlsen'in 3 çocuğu da yaşamını yitirmişti.
 
İş adamının 3 çocuğu için dün Danimarka'da bir cenaze töreni düzenlendi. Törende hayatını kaybeden çocukların tabutları çiçeklerle süslendi. Törende, iş adamı Anders Holch Povlsen, eşi ve hayatta kalan tek çocukları Astrid'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
 
İş adamının kızı Alma'nın Instagram'da saldırıdan 4 gün önce kardeşleriyle çekildiği fotoğraf, ailenin birlikte son fotoğrafı olmuş, haber tüm dünyada büyük üzüntü yaratmıştı.
 
DÜNYANIN EN ZENGİN 252. KİŞİSİ OLMUŞTU
 
Türkiye'de de üretim yapan Danimarka merkezli Bestseller şirketi, hazır giyim sektöründe Jack & Jones, Vero Moda, Only, Selected ve Pieces markalarıyla farklı hedef kitlelerine yönelik faaliyet gösteriyor. Povlsen'in, Zalando, Asos ve Klarna gibi şirketlerde de yatırımları bulunuyor.
 
Ekonomi dergisi Forbes, Bestseller'in sahibi Anders Holch Povlsen'in servetinin 7.9 milyar dolar (46 milyar lira) olduğunu kaydederek, Danimarka'nın en zengin kişisi olan Povlsen'i, dünyanın 252. en zengin insanı ilan etmişti.
 
(Habertürk)

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