star.com.tr 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:50

Eylül 2018'den beri dördüncü evre prostat kanseriyle mücadele Amerikalı oyuncu James Michael Tyler, hormon tedavisine yanıt vermişti.



Ancak, pandemi sırasında kontroller daha da zorlaştı ve kanser kemiklerine sıçradı.

Kemiklere yayılan kanser, Tayler'ın belden aşağı felç kalmasına neden oldu. Kanserin yayılmasını durdurmak için agresif kemoterapi kullanıldı, ancak Tyler için artık yolun sonu gelmişti.

Haziran 2021'de Today programının bir bölümünde, "Şimdi 4. evre yani geç evre kanserim. Yani sonunda, biliyorsun, muhtemelen beni yakalayacak." demişti.

James Michael Tyler çok sevilen TV programı Friends'te Central Park kafesinin barista ve yöneticisi olan Gunther'i canlandırması ile tanınıyordu.

Tyler, kanser tedavisi nedeniyle Friends'ın çekimlerine katılamadı. Mayıs 2021'deki Friends buluşmalarına Zoom aracılığıyla katılabilidi.

JAMES MICHAEL TYLER KİMDİR?

James Michael Tyler, 28 Mayıs 1962'de Greenwood, Mississippi'de beş çocuğun en küçüğü olarak dünyaya geldi.

10 yaşındayken eski bir USAF kaptanı olan babası öldü ve 11 yaşındayken annesi öldü. 12 yaşındayken Tyler , kız kardeşiyle birlikte yaşamak için Güney Carolina, Anderson'a taşındı.

1982'de Anderson Koleji'nden iki yıllık bir dereceyle ve Clemson Üniversitesi'nden 1984'te jeoloji bölümünden mezun oldu. Clemson'da geçirdiği süre boyunca, Clemson Players adlı öğrenci tiyatro grubunun bir üyesiydi. Bu deneyim, bir aktör olma konusundaki ilgisini körükledi. 1987 yılında Georgia Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesi aldı.

KARİYERİ

1988'de Los Angeles'a taşındı ve Fat Man and Little Boy filminde yapım asistanı oldu ve film editör yardımcısı oldu.

Lili Claire Vakfı ve AIDS Projesi LA hayır kurumlarını destekledi. Tyler, ölümüne kadar Hollywood'da yaşadı.

1994'ten 2004'e kadar James Michael Tyler, sitcom Friends'te Gunther'i canlandırdı. Gunther, Central Perk'te Jennifer Aniston'ın canlandırdığı Rachel Green'e karşılıksız aşkı olan bir kafe çalışanıydı. Bu karakter, Friends'in 236 bölümünün 148'inde yer alan on yıllık bir kariyere kapı açtı.

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