IHA 24 Nisan 2020 Cuma 10:59 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 10:59

Dünya genelinde binlerce insanın hayatına kaybettiği koronavirüs Japonya’da bu kez ülkenin ünlü isimlerinden birinin ölümüne sebep oldu.

63 yaşındaki oyuncu Kumiko Okae, Tokyo’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik ajansından yapılan açıklamada, Okae’nin 3 Nisan’da ateş belirtisi gösterdiği 6 Nisan’da ise durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Okae’nin virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Geçen yılın sonunda erken evre göğüs kanseri nedeniyle bıçak altına yattığı öğrenilen oyuncunun, Şubat ortasına kadar kemoterapi tedavisi gördüğü biliniyordu.

Okae’nin bu süreçte zayıflayan bağışıklık sisteminin, ölümünde rol oynamış olabileceği tahmin ediliyor.

KORONA’DAN ÖLEN İLK ÜNLÜ DEĞİL



Japonya’nın başkenti Tokyo’da doğan Kumiko Okae, profesyonel kariyerine 1975’te bir TV dizisinde oynayarak başladı. Kariyeri boyunca dizi ve televizyon şovları dahil birçok yapımda yer alan oyuncu, farklı yaş gruplarından hayran kitlesi edindi. Okae’den önce Japonya’nın en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.