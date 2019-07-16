Brezilyalı ünlü bir rahip olan Marcelo Rossi, ülkenin Sao Paolo kentinde vaaz verdiği bir sırada, bir kadın tarafından sahneden aşağı itildi.

Newsweek’te yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin arasından sıyrılan bir kadın, internetten de canlı yayımlanan Brezilya Katolik toplumunun bir araya geldiği bir seremoni esnasında rahip Marcelo Rossi’ye ulaştı.

Associated Press tarafından “pop-star rahip” olarak nitelendirilen ve Brezilya’da milyonlarca kayıt satışı gerçekleştirmiş olan rahip Marcelo Rossi, kadının kendisini itmesi sonucunda canlı yayında sahneden aşağı düştü.

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı bir gençlik kampının kapanış seremonisinde konuşmakta olan rahip Rossi, yere düştükten kısa süre sonra sahneye geri döndü. Kadın ise gözaltına alındı.

Brezilya’nın haber sitelerinden G1’in aktardığına göre, polis kaynakları, kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını açıkladı. Rahip Marcelo Rossi’nin de konuyla ilgili şikayetçi olmadığı bildirildi.

Herhangi bir güvenilir kaynağı olmamakla birlikte, Twitter üzerinden paylaşımda bulunan bir kişi, yaşanan olayın arka planında, rahip Rossi’nin sarf ettiği öne sürülen “Şişman kadınlar cennete giremez.” sözünün yattığını iddia etti.

Bu paylaşımın kısa süre sonra silindiği öğrenilse de, bazı basın kuruluşları, söz konusu olayı “Rahip ‘Şişman kadınlar cennete giremez’ deyince sahneden aşağı itildi” başlığıyla okuyucularına duyurdu.