Ünlü rapçi ASAP Rocky gözaltına alındı

BBC'nin haberine göre, asıl adı Rakim Mayers olan ünlü şarkıcı, Kasım 2021'deki bir silahlı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, Mayers'in kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile tatilden dönerken Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkilileri, gözaltının "iki tanıdık arasında çıkan ve silahlı saldırıyla sonuçlanan bir tartışma" ile bağlantılı olarak yapıldığını söyledi.

Mayers, gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 550 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Mayers'in avukatı Alan Jackson, ünlü şarkıcının gözaltına alındığını doğruladı ancak konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırının mağduru, polise, iki kişiyle yürüyen Mayers'in sokakta tabancayla kendisine yaklaştığını söyledi.

Polis raporlarında, Mayers'in mağdura üç dört el ateş ettiği ve kurşunlardan birinin mağdurun sol elini sıyırdığı bilgisi yer aldı.

Mayers 17 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak.

- 2019'DA STOCKHOLM'DE GÖÇMEN KÖKENLİ GENCİ DARBETMİŞTİ

30 Haziran 2019'da Stockholm'de yanlarına yaklaşan "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan ASAP Rocky ve iki korumasına para cezası verilmişti.

Olay sonrası 3 Temmuz'da tutuklanan ve 2 Ağustos'a kadar nezarette kalan şarkıcı ve korumaları, tutuksuz yargılanmalarına karar verilmesinin ardından ABD'ye dönmüştü.

- Şarkıcıya en büyük destek Trump'tan gelmişti

Mayers, Stockholm'ün şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti.

Görüntülerin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sanatçıya en büyük destek eski ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.