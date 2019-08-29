ABD´li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve `4 teker üzerindeki en hızlı kadın´ olarak biliniyordu. Oregon eyaletindeki Alvord Çölü´nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combs´un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Combs, 2013´te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.