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Dünya

UNRWA: Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 401 gündür aralıksız devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, 'Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor' dedi.

10 Kasım 2024 Pazar 08:34 - Güncelleme:
UNRWA: Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 401. gününde sürüyor.

UNRWA GENEL KOMİSERİ LAZZARİNİ: AÇLIK İSRAİL DEVLETİ TARAFINDAN SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Lazzarini, yaptığı açıklamada, "Maalesef bu şaşırtıcı değil, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması muhtemel." ifadesini kullandı.

"Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor" açıklamasında bulunan Lazzarini, bu durumun Gazze'deki Filistinlileri hayatta kalmak için gerekli yiyecek de dahil olmak üzere temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığının altını çizdi.

Lazzarini, "Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen yardım yetersiz. Günde ortalama 30 tırın biraz üzerinde ve bu günlük ihtiyacın yalnızca yüzde 6'sına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyine düzenli ve aralıksız bir şekilde yardım tırlarının geçişine izin verilmesi adına siyasi kararların alınması gerektiğini vurguladı.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın son raporunda, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğu bildirilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:26 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, "Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor" dedi.

02:40 İsrail ordusu, bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi

00:44 Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi

00:37 İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü

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