UNRWA: Filistinli mülteciler arasındaki yoksulluk yüzde 90'lara ulaştı

Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, başkent Amman'da düzenlenen UNRWA Danışma Komisyonu toplantısı kapsamında bir basın açıklaması yaptı.

UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet vermeye devam etmesi için bu yılın sonuna kadar 50 ila 80 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirten Lazzarini, finansman eksikliğinin sürmesi halinde Ajansın hizmet vermeye devam edemeyeceğini söyledi.

Lazzarini, ayrıca UNRWA'nın dijital dönüşüm ile tükenen sermayenin desteklenmesi için de 200 milyon dolara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Suriye, Lübnan ve Gazze'deki Filistinli mülteciler arasındaki yoksulluk oranı yaklaşık yüzde 90 gibi rekor seviyeye ulaştı." diyen Lazzarini, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin durumunun çok kötü olduğunu, çoğunun yoksulluk sınırın altında yaşam sürdüğünü vurguladı.

Lazzarini, Gazze'de ise çocukların yüzde 40'ının kahvaltı edemediğini aktardı.

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Amman'daki UNRWA Danışma Komisyonu toplantısının açılışında konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de BM'nin görevlendirmesine göre mültecilere önemli hizmetler sunmaya devam etmesi gereken UNRWA'nın yerinin doldurulamayacağını, bu kurumdan vazgeçilemeyeceğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığında yer alan açıklamaya göre Safedi, uluslararası topluma "yük paylaşımı ilkesi çerçevesinde UNRWA'nın fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi" ve bağışçıların çok yıllık taahhütlerde bulunarak bu taahhütleri yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

UNRWA Danışma Komisyonu toplantısı, ajansı ilgilendiren meselelerin tartışılması ve genel sekreterliğe yardım ve önerilerin iletilmesi kapsamında yılda iki kez düzenleniyor.

Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 5,5 milyondan fazla Filistinli mülteciye başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel hizmetler sağlayan UNRWA, son yıllarda bağışçı ülkelerin desteklerini azaltması nedeniyle projelerine kaynak bulmakta zorlanıyor.