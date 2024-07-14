UNRWA: İsrail'in Gazze'de terk etmeye zorladığı Filistinliler korkunç koşullarda yaşıyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 282. gününde sürüyor.

UNRWA: İSRAİL'İN GAZZE KENTİNİ TERK ETMEYE ZORLADIĞI FİLİSTİNLİLER KORKUNÇ KOŞULLARDA YAŞIYOR

Washington Post gazetesine konuşan Wateridge, İsrail'in bölgeyi terketmelerini istediği Gazze kentindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Wateridge, bölgede tanıştığı ailelerin korkunç koşullarda yaşadığını, bomba ve kurşunlardan hasar almış binalara sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Kadınların sağlık hizmeti alamadan, ilkel yöntemlerle travmatik doğumlar yapmak durumunda kaldığını belirten Wateridge, bölgede temiz suyun olmadığını ve kadınların kişisel hijyen ürünlerinden yoksun olduğunu gördüğünü aktardı.

BM konvoyu kente yaklaşırken bazı Filistinli ailelerin yürüyerek bölgeden ayrıldıklarını gördüklerini söyleyen Wateridge, bu ailelerin kuvvetle muhtemel güneyde daha güvenli bir yere geçme arayışında olduğunu kaydetti.

Söz konusu Filistinlilerin İsrail askeri kontrol noktalarına doğru yürürken ellerini havaya kaldırdıklarını belirten Wateridge, "Gördüğümüz her grupta küçük çocuklar vardı ve çocuklar genellikle bulabildikleri beyaz kumaşlardan yapılmış, çubuklara takılmış beyaz bayraklar taşıyorlardı." dedi.

Ayrıca Louise Wateridge Washington Post'a, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinde 90 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından yaralıların götürüldüğü Nasır Hastanesindeki izlenimlerini aktardı.

Wateridge, pek çok yaralının getirildiği hastanede, "Çok yoğun bir kan kokusu vardı." dedi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:05 İsrail'in, Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

02:00 Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırısında 4 İsrail askeri yaralandı

01:27 BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı

00:39 UNRWA: İsrail'in Gazze kentini terk etmeye zorladığı Filistinliler korkunç koşullarda yaşıyor

00:17 Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı

00:07 Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in El-Mevasi'deki katliamını protesto etti