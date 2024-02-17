UNRWA İsrail'in İddialarını yalanladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, "ajans çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığına" yönelik iddialarını reddetti.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gallant'ın açıklamalarının asılsız iddialar olduğunu söyledi.

İsrail'in daha önce İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'de başlattığı Aksa Tufanı saldırısına 12 çalışanın karıştığını iddia ettiğini, ancak UNRWA Genel Komiserinin derhal harekete geçerek soruşturma açtığını ve 9 kişinin sözleşmesini feshettiğini anlatan Hasene, "İsrail'in UNRWA'ya karşı başlattığı bir kampanya var ve şu ana kadar söylenenler hiçbir gerçeğe dayanmayan iddialardan ibarettir." dedi.

Ajansa bağlı bölgelerde çalışanların isimlerini çalıştıkları devlete, hatta İsrail tarafına bile ilettiklerini ve bu konuda İsrail'den bir itiraz almadıklarını belirten Hasene, "İsrail'in UNRWA çalışanlarının bağlantıları ile ilgili herhangi bir bilgisi varsa, bunu kuruma sunması gerekir." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, kimliklerini açıkladığı 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim saldırılarına karıştığını öne sürmüştü.

Gallant, 12 UNRWA çalışanının yanı sıra 7 Ekim saldırılarına 30'dan fazla UNRWA görevlisinin karıştığına dair ellerinde istihbarata dayalı önemli delillerin bulunduğunu iddia etmişti.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI



BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.