İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7529
  • EURO
    36,6174
  • ALTIN
    2962.09
  • BIST100
    9866.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNRWA, Lübnan'daki sağlık hizmetlerine yeniden başlıyor
Dünya

UNRWA, Lübnan'daki sağlık hizmetlerine yeniden başlıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ile yapılan ateşkes sonrasında Lübnan'daki merkezlerinde sağlık hizmetleri sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

AA3 Aralık 2024 Salı 15:30 - Güncelleme:
UNRWA, Lübnan'daki sağlık hizmetlerine yeniden başlıyor
ABONE OL

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ajansın ateşkes anlaşmasının ardından, güvenlik ve personel mevcudiyeti değerlendirmelerine dayanarak tüm alanlarda temel sağlık hizmetlerini yeniden sağlamayı planladığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, UNRWA'nın, 11 acil sığınma evinin tamamında çocuklara ve yetişkinlere psikososyal destek hizmetleri sağladığı aktarıldı.

Eylül ayında İsrail'in Lübnan'da gerilimi tırmandırması ve zor mali şartlar sebebiyle UNRWA, Lübnan'daki çalışmalarında azaltmaya gitme kararı almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti.

  • UNRWA
  • Filistinli mülteciler
  • Lübnan sağlık hizmetleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.