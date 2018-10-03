UNRWA'nın Gazze'deki kurumlarında genel greve gidildi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki tüm kurumlarında, ajansın personel sayısını azaltma ve taleplere cevap vermemesini protesto etmek için genel grev başlatıldı.

UNRWA Çalışanlar Birliği Başkanı Emir el-Mishal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UNRWA'nın personel sayısını azaltmasını ve taleplerimize cevap vermemesini protesto etmek için ajansa bağlı tüm eğitim, sağlık, tedarik merkezleri ve tesislerde genel grev başlattık." dedi.

Greve yarın da devam edilmesinin planlandığını belirten Mishal, "Önümüzdeki günler belirleyici olacaktır. Yönetim bizi açık greve gitmeye sevk ediyor. Yönetim bunun sonuçlarına katlanacaktır. Haklarımızı elde edene kadar barışçıl ve meşru sendikal adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

UNRWA Çalışanları Sendikası geçen pazar günü yönetimin, sendika çalışmaları ve ajansın hizmetlerini kısıtlamasına karşı düzenlenen protestolara katıldıkları için 6 çalışanı işten çıkarma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA, ABD'nin önce yardımları askıya alma, ardından tamamen kesme kararı nedeniyle mali kriz yaşıyor.

Geçen yıl UNRWA'ya 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardımlarını geçen ay sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.