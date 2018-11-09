Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescilleniyor

Sivas Demirciler Odası tarafından 2010 yılından günümüze kadar sürdürülen Sivas bıçağının Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmesinde sona gelindi. Bıçak ustaları tarafından asırlardır geleneksel yöntemlerle ve 76 farklı işlemden geçerek üretilen Sivas bıçakları son dönemde yoğun ilgi görüyor. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Sivas bıçaklarına dünyanın birçok bölgesinden talep geliyor. Son dönemde makineler ile üretilen bıçakların Sivas bıçağı olarak vatandaşlara satılmasına engel olmak isteyen bıçak ustaları, Sivas bıçağının coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunmuştu. Sivas bıçağının, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesinin ardından ise kararın resmi bir boyut kazanması için resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.

"Resmi gazetede yayımlanmasını bekliyoruz"

Sivas Demirciler Odası Başkanı Harun Koç, Tescillenen Sivas Bıçağının resmi gazete yayımlanmasını beklediklerini ifade ederek, “2010’nun ikinci yarısında coğrafi işareti değil patent olarak biz Kayseri Patent Endüstrisine başvurduk. Yapılan araştırmalar sonunda Türk Patent Kurumu bize patent değil coğrafi işaret vereceklerini söyledi. Biz o gün kabul etmedik. Sonra araştırdık, coğrafi işaret nedir, patent nedir diyerek. Patentle coğrafi işaretin aynı statüde olduğunu ama Sivas isminin yazılı olduğu, kamu kurumu niteliğinde olduğu için patent değil coğrafi işaret almamız gerektiğini söylediler. 2017’nin birinci ayında tekrar Türk Patent Kurumuna Ankaralı bir firma ile müracaat ettik. Bugün her sürecimiz bitti. Resmi gazetede yayımlanmasını bekliyoruz. 12’inci ayın başında coğrafi işaretimiz yayımlanarak elimizde olacak. Sivas’ta bıçakçılık 8’inci yüz yıllara dayanıyor. Kaşgarlı Mahmut’la hız kazanıyor. Sivas’ta bıçakçılık Almanya’ya ameliyat malzemesi ihracat edecek kadar hız kazanıyor. Bizim bıçaklarımız dünya markası. Çin bizim bıçaklarımızın üzerine Sivas yazıp dünyaya satıyor. Bursa, Denizli, Trabzon bıçağın üzerine Sivas yazıyor, satıyor çünkü Sivas bıçağını kalitesi adı boy adı olduğu için. Biz de bunu engellemek için elimizden geleni gösteriyoruz" dedi.

"Sivas bıçağındaki bileme dünyanın hiçbir yerinde yok"

Bıçak ustası Mustafa Argut, Sivas bıçaklarındaki bilemenin dünyanın hiç bir yerinde olmadığını söyleyerek, “Sivas bıçaklarını 120 yıldır yapmaktayız. Dededen babadan ve bana gelmek üzere ve benden de sonra çıraklara geçmek üzere 120 yılı buldu. Sivas bıçağı deyince aklımıza ilk başta gelen kemik sap ve dönme çelik gelir. Sivas bıçağının klasiğidir bu. Sivas bıçaklarının ayırt eden özelliklerinden bir tanesi yüksek kesiciliğe sahiptir. Geç körlenir. Sivas bıçağındaki bileme dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Şu an ben dünyanın bir çok yerine bıçak gönderiyorum. Mesela geçen ay Avustralya'ya gönderdim. Almanya’ya gönderdim. Katar'a gönderdim" şeklinde konuştu.