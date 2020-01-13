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Dünya

Ürdün, Al Jazeera'nin faaliyetlerine 2 yıl aradan sonra izin verdi

Ürdün, Al Jazeera'nin Körfez krizi sırasında iptal ettiği yayın iznini, 2 yılın ardından yeniden onayladı.

13.01.2020  22:53 - Güncelleme: 13.01.2020  22:53

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ürdün resmi makamları, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Amman ofisini, eskisi gibi çalışabileceği yönünde bilgilendirdi.

Ofis sorumlusu Hasan Şubaki de, Facebook hesabından "İki yıl sonra hükümet, Al Jazeera'nin Körfez krizi nedeniyle iptal ettiği çalışma iznini yeniden verdi." paylaşımını yaptı.

Resmi kaynaklar ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve Al Jazeera'nin yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.

Ürdün Temmuz 2019'da, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin Doha Büyükelçisi olarak atanmasını kararlaştırmıştı. Katar da Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman'a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.

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