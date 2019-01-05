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Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezza: Filistin konusunda Türkiye ile tamamen uyumluyuz

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, ülkesinin Filistin konusundaki tutumunun Türkiye ile tamamen uyumlu olduğunu söyledi.

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Ürdün'deki bir televizyon kanalında Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer er-Rezzaz, ziyaretinde göç ve terörle mücadele meselesi başta olmak üzere güvenlik ve siyasi koordinasyon konusunu ele aldıklarını söyledi.

Rezzaz, Türkiye ile Filistin davası ve Ürdün'ün kutsal bölgeler üzerindeki koruyuculuğu konusunda tam uyumlu olduklarını ifade etti.

Ziyaretin finansal yönünün de olduğunu aktaran Rezzaz, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının sona erdiğini ancak tarafların üzerinde anlaşmaya varılan ticaret değişimi çerçevesinde yaklaşık iki ay sonra görüşeceğini söyledi.

Ürdün Başbakanı Rezzaz, göreve gelmesinin ardından 26 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret etmişti.

İki ülke arasında 2011 yılında hayata geçen serbest ticaret anlaşmasının Ürdün tarafından 2018 yılında tek taraflı olarak durdurulmasının ardından gelen ziyaret, uzmanlar tarafından Ürdün'ün bölge ülkelerinde ekonomik ortak arayışı şeklinde yorumlanmıştı.

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