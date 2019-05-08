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Ürdün Başbakanı revizyon için bakanlardan istifalarını istedi

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, önümüzdeki günlerde hükümette yapılacak revizyona hazırlık için kabine üyelerinden istifalarını istedi.

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Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, Rezzaz, kabine değişikliğinin gelecek merhalenin gerektirdikleri için yapılacağını ifade etti.

Başbakan ayrıca geçen dönemdeki çalışmalarından ötürü tüm bakanlara teşekkür etti.

Rezzaz hükümetinde, kurulduğu 14 Haziran 2018'den bu yana, üçüncü kez kabine değişikliği yapılıyor.

Hükümette daha önce iki kez revizyona gidilmişti. Ekim 2018'de yapılan ilk değişiklikte Kültür ve Gençlik, Tarım ve Çevre Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 6 bakanlığın birleştirildiği, yeni oluşturulan İdari ve Kurumsal Gelişim Bakanlığı ile bakanlık sayısının 27 olduğu ifade edilmişti.

Bu yıl ocak ayında da kısmi bir revizyona gidilmişti.

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