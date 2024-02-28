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  • Ürdün Dışişleri Bakanı 7 Ekim olaylarının durup dururken başlamadığını belirtti
Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı 7 Ekim olaylarının durup dururken başlamadığını belirtti

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 7 Ekim olaylarının durup dururken başlamadığını belirterek, bunun İsrail'in tutum ve davranışları sonucu ortaya çıktığını söyledi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Ürdün Dışişleri Bakanı 7 Ekim olaylarının durup dururken başlamadığını belirtti
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Safedi, Amman'ı ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Safedi, "Hatırlamamız gereken 7 Ekim'in boşuna olmadığıdır, üst üste biriken şeyler var." diyerek, İsrail'in Filistinlilere yönelik tutum ve davranışlarına işaret etti.

Ürdün'ün önceliğinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması olduğunu dile getiren Safedi, "Bu saldırı kesinlikle güvenlik ve selamet getirmeyecektir. Çekişme ve tırmanışı daha da artıracaktır. Dolayısıyla bunun durması, mümkün olan en hızlı şekilde durdurulması için uluslararası toplumun çalışması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile herhangi bir iletişimin olup olmadığına ilişkin soruya Safedi, "İsrailli mevkidaşım ile iletişim yok." şeklinde cevap verdi.

Avusturya Dışişleri Schallenberg ise Gazze Şeridi'nde durumun bir felaket olduğunu belirterek, Gazze'nin kendilerine ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Filistin halkının çektiği sıkıntılara göz yummanın doğru olmadığını dile getiren Schallenberg, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlere de değindi.

Schallenberg, Gazze'de tutulan İsraillilerin olmasından dolayı İsraillilerin travma yaşadığını belirterek, "Tel Aviv'i ziyaret ediyordum. Şu ana kadar aralarında bir de iki çocuk babası Avusturyalının olduğu 130 esir bulunması İsrailliler üzerinde travma oldu." dedi.

Ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) olan desteğine ilişkin Schallenberg, "Destek için verdiğimiz paraları geri çekmedik ancak, inceleme gerektiğini söyledik ve BM'ye bağlı kurumların şüphelerin üstünde olduğunu vurguladık." diye konuştu.

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