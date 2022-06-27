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Dünya

Ürdün felaketi yaşadı: 10 ölü, yüzlerce yaralı var

Ürdün'ün Akabe Limanı'nda devrilen tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişinin öldüğü, 250'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 21:09 - Güncelleme:
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Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankerin devrildiğini ve patlama sonucu oluşan sızıntı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetti.

Açıklamada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi.

Patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan Ürdün Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Bişr el-Hasavne'nin olayın yansımalarını öğrenmek üzere Akabe'ye gittiği bilgisi paylaşıldı.

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