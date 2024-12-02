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Dünya

Ürdün, Gazze çağrısını yineledi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için Tel Aviv yönetimine olabilecek tüm baskıların yapılması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
Ürdün, Gazze çağrısını yineledi
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Gazze'deki insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen "Kahire Bakanlar Konferansı"nda konuşan Safedi, "İnsanlar Gazze Şeridi'nde aç, hemen şimdi harekete geçmek gerek" dedi.

İnsani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e her türlü baskının uygulanması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Safedi, ülkesinin Gazze'ye yardım ulaştırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ve ayrıca Gazze'de yardımları dağıtması için Birleşmiş Milletlere imkan verilmesi gerektiğini söyledi.

Safedi, Filistin meselesine ilişkin "Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alıyor ve bu durum daha fazla yıkım ve aşırılığı getiriyor. İki devletli çözüm krizin son bulması için tek çözüm yoludur, ancak bunun uygulanması için realitede gerçek bir adım bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 466 Filistinli öldü, 105 bin 358 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Eymen Safedi
  • Gazze yardımı
  • uluslararası baskı

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