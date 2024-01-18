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Dünya

Ürdün: Gazze'deki savaşı sonlandırmak için Türkiye ile uluslararası bir tutum oluşturmaya çalışıyoruz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşını sona erdirmek için “uluslararası bir tutum” oluşturmak üzere Türkiye ile birlikte çalıştığını belirtti.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
Ürdün: Gazze'deki savaşı sonlandırmak için Türkiye ile uluslararası bir tutum oluşturmaya çalışıyoruz
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Amman'a resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, "Gazze'ye yönelik saldırıya son vermek için Ürdün-Türk ortak tutumu söz konusu, İsrail ise bu saldırıyı durdurmak için herhangi bir çabaya girmeyi reddediyor." dedi.

Gazze'ye yönelik saldırıların bölgeyi daha fazla çatışmalara ve İsrail'in işgal uygulamalarının da Batı Şeria'yı patlamaya doğru ittiğine dikkati çeken Safedi, "Türkiye ile öncelikler konusunda tam bir mutabakat içindeyiz. Barış istiyoruz ve Gazze'ye yönelik saldırıyı durduracak uluslararası bir tutum oluşturmak için (Türkiye ile birlikte) çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdünlü Bakan, İsrail saldırılarının devamının bölgeyi daha fazla savaş ve çatışmaya sürüklediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bölgede birçok cephede gerilim tırmanmaya başladı ve bunların tümü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik gerçek bir çaba göstermeyi ve yine İsrail-Filistin için güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunu oluşturan adil ve kalıcı barışı sağlayacak çabalara girmeyi reddeden tutumunun yarattığı kriz sürecinin bir sonucudur."

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