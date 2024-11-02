İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2024 Cumartesi / 1 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün, hava sahasının kullanılmasına izin vermeyecek
Dünya

Ürdün, hava sahasının kullanılmasına izin vermeyecek

Ürdün hükümeti, bölgesel gerilimde hava sahalarının kullanılmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 14:14 - Güncelleme:
Ürdün, hava sahasının kullanılmasına izin vermeyecek
ABONE OL

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, ülkesinin, bölgedeki bazı tarafların hava sahasını ihlal etme girişimlerini, özellikle de bir kısmı Ürdün'ün hava sahasına giren insansız hava aracı (İHA) ihlallerini reddettiğini söyledi.

Ürdün'ün ihlalleri askeri angajman kuralları dahilinde değerlendirdiğini ve bir tehdit olarak tanımladığını belirten Mumini, ülkesinin bu ihlallere karşı koymak için gerekli tüm önlemleri aldığını kaydetti.

Ürdün'ün, güvenliğine zarar vermeye çalışan herkese karşı angajman kurallarını uygulamaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Mumini, ülkesinin herhangi bir tarafın çatışma alanı olmayacağını ve askeri uçakların, füzelerin veya İHA'ların hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.