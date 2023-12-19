İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0955
  • EURO
    31,967
  • ALTIN
    1909.89
  • BIST100
    7725.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün: İsrail, Gazze'yi yok etmek için kılıf uyduruyor
Dünya

Ürdün: İsrail, Gazze'yi yok etmek için kılıf uyduruyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamaması ve uluslararası hukuku uygulamadaki başarısızlığını Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullandığını söyledi.

AA19 Aralık 2023 Salı 20:20 - Güncelleme:
Ürdün: İsrail, Gazze'yi yok etmek için kılıf uyduruyor
ABONE OL

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Avrupa Parlamentosu'nun Levant ülkeleriyle ilişkilerinden sorumlu heyetle Amman'da düzenlenen toplantıda konuştu.

"Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamadığını ve uluslararası hukuku uygulamada başarısız olduğunu" kaydeden Safedi, İsrail'in bu durumu "Filistinlilerin öldürmek, Gazze'yi yok etmek ve Batı Şeria'daki yasa dışı ve insanlık dışı uygulamalarını devam ettirmek için bir kılıf olarak kullandığını" belirtti.

Safedi, şöyle konuştu:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak uluslararası toplumun sorumluluğundadır ve saldırılar, birçok Batılı ülkenin bölgedeki çıkarlarına ve itibarına büyük zarar vermektedir."

Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki savaşın bitmesinden sonra Gazze'nin yönetimi konusunda tek taraflı bir plan yapmasını ve ayrıca, Batı Şeria'da benimsediği ve Gazze'de uygulamak istediğini söylediği güvenlik yaklaşımlarını reddettiğini ifade etti.

İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü reddederek uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkati çeken Safedi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yapılan saldırıların çatışma ortamını tırmandırdığını ve İsrailli Bakanların aşırılıkçı gündemini açığa çıkardığını aktardı.

Bakan Safedi, "İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının tüm meşru haklarının yerine getirilmesi dışında adil bir barışın sağlanamayacağını" vurguladı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

  • Eymen es-Safedi
  • uluslararası toplum
  • İsrail saldırıları
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.