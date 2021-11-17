Ürdün, İsrail ve BAE'nin güneş enerjisi santrali kurmak için anlaştığı iddia edildi

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:56 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:57

Amerikan Axios sitesinde adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Ürdün, İsrail ve BAE arasında 22 Kasım'da Dubai'de imzalanacak anlaşmaya ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin de katılacağı ifade edildi.

İmzalanacak anlaşmanın, Ürdün'de BAE'nin finanse edeceği güneş enerjisi santralinin İsrail'e elektrik sağlayacağı ve İsrail'in de Akdeniz kıyısında inşa edeceği su arıtma tesislerinden Ürdün'e su temin edeceğini içereceğine işaret edilen haberde, "Bu, İsrail'in komşularıyla şimdiye kadarki en büyük bölgesel iş birliği projesidir." denildi.

Söz konusu anlaşmanın, BAE ve İsrail arasındaki "İbrahim Anlaşması" sayesinde mümkün hale geldiği aktarılan haberde, bu projenin İsrail-Ürdün arasındaki önemli stratejik ilişkilerin artmasına yol açacağına vurgu yapıldı.

Bahsi geçen anlaşmanın 22 Kasım Pazartesi günü Ürdün, İsrail ve BAE enerji bakanlarınca imzalanacağına dikkat çekilen haberde, projenin 2026 yılı itibariyle üretime başlaması ve 2030 yılında İsrail'in yüzde 2 elektrik ihtiyacını karşılamasının planlandığı aktarıldı.