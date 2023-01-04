Ürdün, İsrail'i ''terör hükümeti'' olarak niteledi

Ürdün Meclisi, provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını ortak açıklamayla kınadı.



Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi'nin okuduğu açıklamada, provokatif uygulamalarının yanı sıra Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ve aşırılık yanlısı tutumuyla İsrail hükümetinin, "bölgede çatışmayı körükleyen bir terör hükümeti" olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

Kutsal mekanlara yönelik bu hakaret ve saygısızlığın artık kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede daha fazla gerginliğin habercisi olan provokatif uygulamalara derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı.



Ürdün Meclisi, İsrailli yetkililerin yaptıklarının siyasi çözüm umutlarını ortadan kaldırdığını ve kapsamlı barış için yürütülen tüm çabaları baltaladığını belirtti.



"İşgal hükümetinin Mescid-i Aksa'ya yönelik adımları desteklemesinin terörizm dışında başka bir şeyle tarif edilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik herhangi bir girişimin, dünya çapında milyarlarca Müslüman ve Hristiyan'ın duygularına meydan okuma anlamına geleceği kaydedildi.



- Uluslararası toplumdan İsrail hükümetine baskı yapması istendi



Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden tüm uygulamalarının durdurulması için İsrail hükümetine baskı yapılması istendi.

Ürdün yönetimi dün Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki olarak İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Aksa baskınını "provokatif bir adım" olarak nitelendirerek "en sert" şekilde kınadığını duyurmuştu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

- Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Ben-Gvir yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.