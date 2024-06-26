Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya gelen Safedi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Birleşmiş Milletler Şartı'na ve ortak insani değerlere saygı duyduğunu ancak İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle tüm bu değerlerin ihlal edildiğini belirtti.

Safedi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle çocukların öldüğüne, okulların, hastanelerin, camilerin yerle bir edildiğine dikkati çekerek, bunun ne İsrail'in ne de bölgenin güvenliğine faydası olmadığını ifade etti.

Herkesin arzusunun bölgede barışın sağlanması olduğunu kaydeden Safedi, bağımsız Filistin devletinin kurulacağı iki devletli çözümün barış için tek yol olduğunu ifade ederek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirten ve bu durumun tüm bölgeyi tehlikeye attığını dile getiren Safedi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade ederek, "Uluslararası hukukun güvenilirliği de tehlikeye giriyor. Avrupa ve ABD'deki dostlarımız bunları göz önünde bulundurmalı" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirten ve bu durumun tüm bölgeyi tehlikeye attığını dile getiren Safedi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade ederek, "Uluslararası hukukun güvenilirliği de tehlikeye giriyor. Avrupa ve ABD'deki dostlarımız bunları göz önünde bulundurmalı" dedi.