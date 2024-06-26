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Dünya

Ürdün: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle çocuklar ölüyor, uluslararası hukukun güvenilirliği de tehlikeye giriyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal güçlerinin eylemlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Ürdün: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle çocuklar ölüyor, uluslararası hukukun güvenilirliği de tehlikeye giriyor
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya gelen Safedi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Birleşmiş Milletler Şartı'na ve ortak insani değerlere saygı duyduğunu ancak İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle tüm bu değerlerin ihlal edildiğini belirtti.

Safedi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle çocukların öldüğüne, okulların, hastanelerin, camilerin yerle bir edildiğine dikkati çekerek, bunun ne İsrail'in ne de bölgenin güvenliğine faydası olmadığını ifade etti.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Herkesin arzusunun bölgede barışın sağlanması olduğunu kaydeden Safedi, bağımsız Filistin devletinin kurulacağı iki devletli çözümün barış için tek yol olduğunu ifade ederek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirten ve bu durumun tüm bölgeyi tehlikeye attığını dile getiren Safedi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade ederek, "Uluslararası hukukun güvenilirliği de tehlikeye giriyor. Avrupa ve ABD'deki dostlarımız bunları göz önünde bulundurmalı" dedi.

"SALDIRILAR BÖLGEYİ TEHLİKEYE ATIYOR"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirten ve bu durumun tüm bölgeyi tehlikeye attığını dile getiren Safedi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade ederek, "Uluslararası hukukun güvenilirliği de tehlikeye giriyor. Avrupa ve ABD'deki dostlarımız bunları göz önünde bulundurmalı" dedi.

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