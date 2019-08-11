Ürdün İsrail'in 'Mescid-i Aksa ihlallerini' kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmesine tepki gösterildi.

Ürdün'ün, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirilen bu türden sorumsuz ve provokatif uygulamaların karşısında yer aldığı ifade edilen açıklamada, şiddet ve gerginliğin tırmanmasından İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca Bakanlığın diplomatik kanallar yoluyla İsrail ihlallerine nota verdiği aktarıldı.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.