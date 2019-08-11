29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün İsrail'in 'Mescid-i Aksa ihlallerini' kınadı

Ürdün İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik 'açık' ihlallerini kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmesine tepki gösterildi.

Ürdün'ün, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirilen bu türden sorumsuz ve provokatif uygulamaların karşısında yer aldığı ifade edilen açıklamada, şiddet ve gerginliğin tırmanmasından İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca Bakanlığın diplomatik kanallar yoluyla İsrail ihlallerine nota verdiği aktarıldı.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bayram' ediyorlar: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

'Bayram' ediyorlar: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Kurban keserken feci olay! Yoğun bakıma alındı

Kurban keserken feci olay! Yoğun bakıma alındı

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Bayramın ilk günü kahreden acı! Annenin feryatları yürek yaktı

Bayramın ilk günü kahreden acı! Annenin feryatları yürek yaktı

Bakan açıkladı: Bir defaya mahsus yapıldı...

Bakan açıkladı: Bir defaya mahsus yapıldı...

Türkiye'de bir ilkti... Külliye'nin ardından şimdi de BTK'da

Türkiye'de bir ilkti... Külliye'nin ardından şimdi de BTK'da
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Bin 750 rakımlı tepede Kurban Bayramı'nı kutladılar

Bin 750 rakımlı tepede Kurban Bayramı'nı kutladılar

Bir kurban Bayramı klasiği: Firari boğa

Bir kurban Bayramı klasiği: Firari boğa

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA