Ürdün: İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi faaliyetleri iki devletli çözümü baltalıyor

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:36

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland'la görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin meselesindeki gelişmeler, barış sürecini yeniden başlatma çabaları ve Gazze Şeridi'nin yeniden imarı konuları ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, bölgede kapsamlı barışı gerçekleştirmek için başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletini somut hale getirecek iki devletli çözümün alternatifi olmadığını vurguladı.

İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri ve diğer ihlallerinin iki devletli çözümü ve kapsamlı barışa ulaşma şansını baltaladığını ifade eden Safedi, bu şartlar altında uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözüm temelinde ciddi ve etkili müzakerelere dönme ihtimalinin de bulunmadığına dikkati çekti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.