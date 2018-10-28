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Ürdün Hükümet Sözcüsü Guneymat: (İstanbul'daki) Zirvenin sonuçları Ürdün'ün talepleriyle uyumlu

Ürdün İstanbul'da dün düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin Amman yönetiminin talepleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.

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Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zirvenin sonuçları Ürdün'ün Suriye krizinin sonlanması talebi ve çözümün siyasi olması yönündeki sabit duruşuyla uyumlu." dedi.

İstanbul'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleştirilmişti.

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