Ürdün Hükümet Sözcüsü Guneymat: (İstanbul'daki) Zirvenin sonuçları Ürdün'ün talepleriyle uyumlu

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zirvenin sonuçları Ürdün'ün Suriye krizinin sonlanması talebi ve çözümün siyasi olması yönündeki sabit duruşuyla uyumlu." dedi.

İstanbul'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleştirilmişti.