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Ürdün Kralı 2. Abdullah: Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak'ta yaşanan krizin, toplumun tüm unsurları arasında uzlaşma sağlanarak çözülmesini istediklerini belirtti.

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Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü. Kral Abdullah, görüşme "Ürdün, Irak'taki kardeşlerimizin, yaşanan krizi uzlaşma temelinde çözmesini arzuluyor." ifadesini kullandı.
 
Kral Abdullah, Ürdün'ün istikrar ve güvenliğini yeniden sağlaması, siyasi bağımsızlığını kazanması ve iç işlerine yönelik tüm müdahalelere karşı koyması konusunda Irak'ın yanında yer alacağını vurguladı.
 
Irak Cumhurbaşkanı Salih ise Irak halkının birlik olması, mevcut sorunların reform kanalıyla aşılması, istikrar ve güvenliğin korunması konusunda çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Salih, Irak'ın yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmesi için dost ve kardeş ülkelerden gelecek desteği önemsediğini dile getirdi.
 
Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmış, en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğini protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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