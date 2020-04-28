Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı: ''Küreselleşmeye dönün''

AA 28 Nisan 2020 Salı 19:50 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 19:50

Kral Abdullah, Amerikan basın kuruluşu Washington Post için "Şimdi küreselleşmeye dönme zamanı ama bu defa bunu doğru bir şekilde yapalım." başlıklı bir makale kaleme aldı.

Ürdün Kralı, kendisinin tahtta kaldığı 22 yıl boyunca dünyada birçok savaş, terör saldırısı, bölgesel çatışma, mülteci akını ve finansal krize tanıklık yaptığını belirtti. Kovid-19 salgınına işaret eden Kral Abdullah, "Gezegendeki tüm liderlerin gündeminde neredeyse aynı konunun olduğu bir zaman hatırlamıyorum. Şu anda tarihin gerçekten çok sürreal bir zamanını yaşıyoruz. Ancak herkesin ortak endişesi, bunun koordineli bir eyleme dönüşmemesi." ifadesini kullandı.

"Bu kriz, küresel düzenimizdeki boşluklara büyük bir ışık tuttu"

Kral Abdullah, Kovid-19'un "küreselleşmeden dönüş" deyiminin sözlüklere girdiği bir dönemde ortaya çıktığına dikkati çekerek dünyada daha önce yaşanan hiçbir olayda kimsenin mevcut sistemleri düşünmeye itilmediğini kaydetti.

Salgın nedeniyle tüm dünyanın sirenlerini açtığını aktaran Kral Abdullah, "Daha önceki tehditlerin aksine bu (Kovid-19) hepimizi vuruyor. Bu kriz, küresel düzenimizdeki boşluklara büyük bir ışık tuttu. Bu boşlukların nedeni, toplumsal adaletsizlik, gelir eşitsizliği, yoksulluk ve kötü yönetimdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kral Abdullah, birçok kişinin pandeminin sonrasında yeniden inşa konusunda iyimser olduğunun altını çizerek bunun yerine daha yeni ve daha iyi bir düzen kurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

"İş birliğini başlatan bir yeniden küreselleşme modeli oluşturmalıyız"

Kral Abdullah, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bazılarının savunduğunun aksine küreselleşmeden dönüş yerine, hepimizin yeniden küreselleşmeden yararlandığını görüyorum. Ancak bu defa küreselleşmeyi doğru bir şekilde yapmalı, insanların iyiliğini merkez alan bir dünya entegrasyonunu amaçlamalıyız. Ülkelerimiz arasında kapasite kuran ve güçlendiren, rekabetten ziyade gerçek iş birliğini başlatan bir yeniden küreselleşme modeli oluşturmalıyız. Tek bir ülkeyi tanıyan, tek başına hareket eden bir küreselleşme başarılı olamaz. Bir ülkenin başarısızlığı, her ülkenin başarısızlığı olmalıdır."

Yeniden küreselleşme sürecinde dünya düzeni ve sistemlerinin yeniden ölçülüp tartılması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, "Uluslararası kurumları yeniden yapılandırmalıyız, gerektiği yerde yenilerini kurmalıyız. Ulusal sınırların ötesinde farklı sektörlerdeki yetenek ve kaynakları bir araya getiren kurumlar kurmalı ve bunları devam ettirmeliyiz." çağrısında bulundu.

"Arap milletleri olarak birlikte hareket etmekten başka seçeneğimiz yok"

Kral Abdulllah, Ürdün'ün bu konuda elindeki tüm deneyimi kullanabileceğini vurgulayarak "Arap milletleri olarak salgının üzerimizdeki etkilerini azaltmak için birlikte hareket etmekten başka seçeneğimiz yok. Kendimizi korumak için bağlı olduğumuz kaynaklar artık yeterli değil. Bu ortak tehdide karşı farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve dünün çekişmelerinin anlamsız olduğunu anlamlıyız." görüşünü dile getirdi.

Şimdi harekete geçilmezse tüm ülkeleri işsizlik, açlık ve yoksulluğun beklediğine işaret eden Kral Abdullah, küresel fırsat boşluğunun doldurulması gerektiğinin altını çizdi.

Kral Abdullah, makalesinde, şunları kaydetti:

"Kovid-19, her liderin karşı karşıya kaldığı bir tehdit. Bu tehdidi yenmek istiyorsak mantıksız görüneni yapıp, siyaseti ve popülariteyi bir kenara koymalıyız. Doktorların önerdiğinin tam tersini yapmalıyız. Bir araya gelip, çalışmalıyız. Bu tek tehditle yüzleşmek için tek bir odağımız olmalı: Her yerdeki insanların hayatta kalması ve iyi olması."