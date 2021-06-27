Ürdün Kralı 2.Abdullah, üçlü zirve için Irak'ta

AA 27 Haziran 2021 Pazar 13:35 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 13:35

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.



Salih, Kral 2. Abdullah ile Irak, Mısır ve Ürdün arasında ticari ve ekonomik alanda üçlü iş birliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı. İkili ayrıca üç ülke arasında enerji ve elektrik akımı iş birliğini de görüştü.



Ürdün Kralı için Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından da hükümet sarayında resmi karşılama töreni düzenleneceği belirtildi.



- Sisi'nin Bağdat ziyareti için "önemli bir adım" değerlendirmesi

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanlığı, üçlü zirveye katılmak için sabah saatlerinde Bağdat'a gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Salih arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin de yazılı bir açıklama yayımladı.

Sisi'nin Bağdat ziyaretinin Irak'ın desteklenmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından "önemli bir adım" olduğu belirtilen açıklamada, "Salih ve Sisi, iki ülkenin coğrafi konumunu göz önünde bulundurarak ortak ekonomik, ticari, kalkınma ve enerji taşımacılığı gibi alanlardaki iş birliğini değerlendirdi." ifadeleri kullanıldı



Sisi de Irak'ın güvenlik ve istikrarın sağlanması için terör ve aşırıcılıkla mücadele alanlarındaki çabalarından övgüyle bahsetti ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Mısır'ın Irak'ı desteklediğini kaydetti.



Mısır Cumhurbaşkanlığı da Kahire'den Bağdat'a 30 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen bu ilk ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdi.

Daha önce Mısır, ABD ve Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Irak-Mısır-Ürdün üçlü zirvelerinde, söz konusu ülkeler arasında ekonomik, ticaret, yatırım ve enerji alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.



Üçlü zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Irak'a gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

