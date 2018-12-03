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Ürdün Kralı Abdullah, George H.W Bush’un cenazesine katılacak

Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Raina El Abdullah, hayatını kaybeden George H.W Bush’un cenazesine katılmak üzere yola çıktı.

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Ürdün Kralı II Abdullah, Kraliçe Rania el Abdullah eşliğinde, cuma günü hayatını kaybeden eski ABD Başkanı George H.W. Bush'un cenazesine katılmak üzere Washington’a gitti. ABD’nin 41. Başkanı George H.W. Bush cuma günü Teksas’ta hayatını kaybetmişti. Baba Bush’un naaşı bugün Kongre binasına getirilecek ve ziyarete açılacak. Kongre, Bush’a son kez saygılarını sunmak isteyenler için çarşamba günü erken saatlere kadar kamuya açık kalacak. 41. Başkan Bush, Çarşamba günü Washington’da Ulusal Katedral’de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Texas’ta başkanlık kütüphanesinde toprağa verilecek. 

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