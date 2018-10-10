Ürdün Kralı Abdullah Londra'da askeri tatbikata katıldı Ürdün Kralı II Abdullah, İngiltere’de Sandhurst’daki Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun olduktan sonra, görev yaptığı İngiltere’nin en eski ve en önemli zırhlı taburu kabul edilen ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği yürüten Light Dragoons Taburu’nun yaptığı askeri tatbikata katıldı.