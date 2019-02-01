Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.

Kral Abdullah'ın iki gün sürecek ziyareti sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Tu?rkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında göruüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.