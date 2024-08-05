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Dünya

Ürdün Kralı, Biden ile görüştü! 'Bölgede tansiyonun düşürülmesi gerek'

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Ürdün Kralı, Biden ile görüştü! 'Bölgede tansiyonun düşürülmesi gerek'
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Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Kral 2. Abdullah'ı telefonla aradı.

Ürdün Kralı, Biden'a, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve bölgesel bir savaşın çıkmaması için kapsamlı bir sükunete varılması gerektiğini iletti.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Kral 2. Abdullah, Gazze'de ateşkese varılması ve yaşanan felaketin sona ermesinin, bölgenin güvenliğinin korunması ve daha fazla çatışma yaşanmasının önüne geçilmesi için atılması gereken ilk adım olduğunu vurguladı.

Tansiyonu yükselten ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerin son bulması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları ve tek taraflı eylemlerinin, bölgede şiddeti körükleyebileceğini dile getirdi.

Ürdün Kralı, ABD'nin Gazze'deki savaşın sona ermesi ve acil ve kalıcı bir ateşkes konusunda oynayacağı rolün önemine işaret etti.

BİDEN'DAN KRAL 2. ABDULLAH'A TEŞEKKÜR

Biden ise bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için sarf ettiği çabalardan ötürü Kral 2. Abdullah'a teşekkür etti.

ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN TEMASLARI

Öte yandan, Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran ile İsrail arasında muhtemel bir çatışmanın önüne geçebilmek için uluslararası düzeydeki temaslarını sürdürdü.

Safedi bu bağlamda, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bölgede yaşanan gerilimin ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının yansımalarının ele alındığı görüşmelerde Safedi, Gazze'deki saldırıların ve uluslararası hukuk ihlallerinin durmasının gerilimin düşürülmesi için atılması gereken öncelikli adım olduğunun altını çizdi.

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