Ürdün Kralı II. Abdullah İstanbul'a geldi
Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin saat 16.00 sıralarında İstanbul'a geldi.
- DHA
II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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