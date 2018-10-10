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Ürdün Kralı Abdullah Londra'da askeri tatbikata katıldı

Ürdün Kralı II Abdullah Londra'da Light Dragoons Taburu’nun yaptığı askeri tatbikata katıldı.

  • İHA
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Ürdün Kralı II Abdullah, İngiltere’de Sandhurst’daki Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun olduktan sonra, görev yaptığı İngiltere’nin en eski ve en önemli zırhlı taburu kabul edilen ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği yürüten Light Dragoons Taburu’nun yaptığı askeri tatbikata katıldı.  
 
Kral Abdullah, Tabur Komutanı ve üst düzey subaylar tarafından karşılandı. King Abdullah taburu selamladı.
 
Tabur komutanı, Light Dragoons Taburu’nun tesislerinde NATO çerçevesindeki operasyonların yanında uluslararası barış ve istikrarı sağlama görevlerinde bulunan taburla ilgili olarak Kral Abdullah’a bilgi verdi. Kral Abdullah, tabur subaylarının şerefine verilen yemeğe de katıldı.
 

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