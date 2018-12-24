Ürdün Kralı 2. Abdullah: Suriye'de durum iyiye gidiyor

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah başkent Amman'da gazetecilerle bir araya geldi.

Ülkedeki ekonomik durumun ele alındığı toplantıda Kral Abdullah, Ürdün ile Suriye arasındaki Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yaklaşık 3 yıl aradan sonra ekim ayında yeniden açılmasına değindi.

Sınır kapısının açılmasının ardından ticari ilişkilerin yeniden başladığını belirten Ürdün Kralı, "İnşallah işler eski durumuna dönecek. Suriye'de durum iyiye gidiyor. Suriye'nin çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz." dedi.