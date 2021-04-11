İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2021 Pazar / 29 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün Kralı ve eski Veliaht Prensi Hamza, krizin ardından birlikte görüntülendi
Dünya

Ürdün Kralı ve eski Veliaht Prensi Hamza, krizin ardından birlikte görüntülendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin, ‘Ev hapsi' krizinin ardından Ürdün'ün bağımsızlık günü kutlamalarında ilk kez birlikte görüntülendi.

DHA11 Nisan 2021 Pazar 15:08 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 15:17
ABONE OL

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı. Ürdün'de "Ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti. Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.