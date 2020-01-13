AA 13.01.2020 16:53 - Güncelleme: 13.01.2020 16:53

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, France 24 televizyonuna konuşan Kral 2. Abdullah, "Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlaması zaruridir. Ürdün ve İsrail arasında yaklaşık 2 yıl önce duran diyalog için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla İsrail halkının kararını beklemeliyiz." dedi.

Kral, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İsrail'deki seçimlerle ilgili politikalardan kaynaklanan (Batı Şeria'nın ilhakına yönelik) bu söylemler, bölgede endişe düzeyini artırdı." değerlendirmesini yaptı.

Ürdün'ün barışı, stratejik bir seçenek olarak, bölgenin istikrarı için önemli gördüğünü vurgulayan Kral Abdullah, şöyle devam etti:

"Maalesef seçim atmosferinin yaklaşık bir yıl sürdüğünün farkındayız. Bu, İsrail'in iç meselelerine yoğunlaştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla ilişkilerimiz şu anda geçici bir duraklama halinde. İsrail halkının acilen bir hükümet üzerinde anlaşmasını bekliyoruz. Böylece hepimiz nasıl ilerleyeceğimizi görebiliriz."

Kral Abdullah, uzun süren seçim süreci nedeniyle aralarında ikili iletişim olmadığını belirterek, "Bu durumda Batı Şeria'nın ilhak edilmesi gibi bazı kararlar ve açıklamalar olduğunda, bazı İsrailli politikacıların çabalarına ilişkin şüphe duyuyoruz." diye konuştu.

İsrail-Filistin sorununun çözümünde ilerleme kaydedilmesi için iki devletli seçeneğin önemine işaret eden Ürdün Kralı, tek devletli çözümü "mantıksız" olarak niteledi.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planına da değinen Kral Abdullah, şu ana kadar planın içeriğini bilmediklerini, açıklandığında ise görevlerinin "bardağın dolu tarafından bakmak", Filistinliler ile İsraillileri bir araya getirmenin yollarını düşünmek olduğunu söyledi.

- İRAN-ABD GERGİNLİĞİ



İran ile ABD arasında tansiyonun yükselmesinin açık bir savaşa evrilmesi ihtimali konusunda Kral Abdullah, "Şimdiye kadar sükunet hakim oldu. Umarım bu eğilim devam eder. Bölgemizde, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı etkileyen istikrarsızlığa tahammül edemeyiz." yorumunu yaptı.

Gelecek günlerde Avrupa ziyareti kapsamında gerçekleştireceği görüşmelere dikkati çeken Ürdün Kralı, şunları ifade etti:

"İran, kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ancak görüşmeler, Irak ekseninde olacak. Iraklılar, acılar çekti ve bedel ödedi. İstikrarı ve geleceğe doğru adım atmayı hak ediyorlar."

Kral Abdullah, Avrupa'daki tartışmaların, Irak halkının nasıl destekleneceği konusunda yoğunlaştığını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin Ürdün Kralı, şunları söyledi:

"Bu, bir ABD kararı. Biz sadece böyle bir durumun yaşandığını teyit edebiliriz. Gelecek aylarda gerginliği azaltmak ve sükuneti sağlamak suretiyle bölgede gelişmelerin doğru yönlendirileceğini umuyoruz."

Irak'ta yeniden mezhepsel bölünme ve iç savaş dönemine girilmesine yönelik endişe taşıyıp taşımadığı sorusuna Kral Abdullah, "Bu bir olasılık. Ancak ben Irak halkına güveniyorum." cevabını verdi.

Irak'ın son iki yıldır olumlu bir şekilde ilerleme kaydettiğini aktaran Kral Abdullah, hükümetin görevi bırakmasının ülkeyi birkaç adım geriye düşürebileceğini, ancak Iraklı liderlerin yeniden olumlu yönde hareket etmeye devam edeceğine güvendiğini dile getirdi.

- İRAN HİLALİ



Kral Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığı yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine, "2019'da İran ajanlarından gelen tehditlerin endişe uyandırdığını ancak bir şey olmadığını" vurguladı.

Ülkesinin ajanlara karşı tetikte olduğuna işaret eden Kral Abdullah, Irak, Suriye ve Lübnan'a ulaşan "İran Hilal"i ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

- SURİYE MESELESİ



Ürdün Kralı 2. Abdullah, Esed rejimine, yeniden ortaya çıkan DEAŞ ile savaşı bir kenarda tutarak, yeni anayasa ve yeni hükümet konularında harekete geçme çağrısında bulundu.

Kral Abdullah şunları kaydetti:

"Siyasi ve anayasal sürecin doğru yönde ilerlemesini garantilemek için uluslararası toplumun bir parçası olarak hareket ediyoruz. Bu ilerlemenin hızlı bir şekilde olacağını sanmıyorum. Suriye'nin yeniden imarı ve Suriyelilere daha iyi bir hayat fırsatı tanıma noktasında bazı sıkıntılar var. Bu durum, uzun bir süre istiyor."

Rejimle diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda Kral Abdullah, Amman ile Şam arasında bir diyalog bulunduğunu, Suriye'deki son duruma bakıldığında bu durumun, uluslararası bir tutum olduğunu ve birçok ülkenin bu yönde ilerlediğini kaydetti.