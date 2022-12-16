Ürdün: Maan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, vandallar tarafından öldürüldü

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Maan Valiliğindeki Hüseyniye bölgesinde bir grup vandal ve yasa dışı eylemlerde bulanan bir gruba müdahale esnasında başından vurularak hayatını kaybeden Maan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrezzak Delabih için taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Delabih'in yasını tutarken, Emniyet Genel Müdürlüğünün vatanın güvenliğini ve vatandaşlarını korumak için çalışmalarına devam edeceği belirtilen açıklamada, "Cana ve kamu malına saldırmaya kalkışan, vatan ve vatandaş güvenliğini tehdit eden herkese demir yumrukla vuracağız." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, düşünce ve barışçıl ifade özgürlüğünün korunmasını garanti etmekle birlikte nerede olurlarsa olsunlar, isyan ve vandalizm yapan herkesle kanun hükümlerine uygun olarak mücadele edileceği vurgulandı.

- İKİ EMNİYET GÖREVLİSİ YARALANDI

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir başka açıklamada da Maan'da yaşanan olaylarda iki emniyet görevlisinin açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Söz konusu iki görevlinin hastanede tedavi alına alındığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkenin farklı yerlerinde yasa dışı adımlara karşı mücadele çalışmalarını sürdürdüğü, güvenlik ve istikrarı baltalama planlarını uygulamalarına izin vermeyeceği kaydedildi.

Ürdün'de kamyon şoförleri, 5 Aralık'ta petrol fiyatlarının düşürülmesi talebiyle greve başlamıştı. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve su tankerleri şoförleri de katılmıştı.



ABD'nin Amman Büyükelçiliği dün yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'de nakliye sektöründe yaşanan grev nedeniyle ülkedeki vatandaşlarına 4 kente seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Açıklamada, başta güney kentleri olmak üzere ülkenin tamamında gösterilerin devam ettiği, araç lastiklerinin yakıldığı, cadde ve otoyollardaki araçlara taş atıldığı yönündeki haberler nedeniyle böyle bir ikazın yapıldığı belirtilmişti.