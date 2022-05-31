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Dünya

Ürdün ordusu duyurdu: Suriye'den ülkeye sızma girişimi engellendi

Ürdün ordusu, Suriye tarafından ülke topraklarına yönelik sızma ve silah kaçakçılığı girişimini engellediklerini duyurdu.

AA31 Mayıs 2022 Salı 14:21 - Güncelleme:
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kuzey Askeri Bölgesi'nin bir cephesinde angajman kuralları uygulandı. Operasyon sonucu kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışanlar yakalandı, beraberindeki silah ve mühimmatlara el konuldu. Sızma girişiminde bulunanlardan biri yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Sızma girişiminde bulunanların ve el konuların silahların ilgili makamlara nakledildiğine işaret edilen açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi.

Ürdün'ün Suriye ile sınır bölgesinde son zamanlarda güvenlik güçleri ve kaçakçılarla yaşanan çatışmalarda biri subay olmak üzere bazı askerler hayatını kaybetmişti. Ürdün ordusu yaşanan olayların ardından angajman kurallarını değiştirmeye yönelmişti.

Ürdün, geçen yıllarda özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine tanık oldu.

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