Ürdün Turizm Bakanı Annab ile Eğitim Bakanı Muhafaza, ülkede meydana gelen sel felaketinin ardından istifa etti Ürdün'de 25 Ekim'de meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle Turizm Bakanı Lina Annab ile Eğitim Bakanı Azmi Muhafaza istifa etti.