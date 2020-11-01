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Dünya

Ürdün ve BAE'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 866'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise 496'ya yükseldi.

AA01 Kasım 2020 Pazar 23:45 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 23:45
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Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 37 kişi daha hayatını kaybetti ve 3 bin 259 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 866'ya, vaka sayısı 75 bin 866'ya yükseldi.

Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 bin 321 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1278 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 496'ya, vaka sayısının 133 bin 907'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 130 bin 508 oldu.

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