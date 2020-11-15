Ürdün ve Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

AA 15 Kasım 2020 Pazar 22:04 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 22:04

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 373 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 1772'ye, vaka sayısının 143 bin 678'e, iyileşenlerin sayısının ise 10 bin 639'a çıktığı aktarıldı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 860 yeni vaka tespit edildiğini, 434 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 154'e, vaka sayısı ise 67 bin 679'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 44 bin 633'e ulaştı.