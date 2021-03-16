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Dünya

Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 ölümleri arttı

Ürdün ve Irak'ta açıklanan resmi rakamlara göre Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı.

AA16 Mart 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 20:55
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 69, Irak'ta 39 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 69 kişinin daha vefat ettiği, 8 bin 910 vaka tespit edildiği, 5 bin 335 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 5 bin 497'ye, vaka sayısının 495 bin 380'e yükseldiği, 406 bin 654 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 267 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 564 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 827'ye, vaka sayısının 768 bin 352'ye yükseldiği, 695 bin 184 kişinin iyileştiği kaydedildi.

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