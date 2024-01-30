İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3532
  • EURO
    32,9344
  • ALTIN
    1984.38
  • BIST100
    8474.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü! Biden: Nasıl cevap vereceğimize karar verdim
Dünya

Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü! Biden: Nasıl cevap vereceğimize karar verdim

ABD Başkanı Biden, Amerikan üssüne saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında 'Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz' dedi.

30 Ocak 2024 Salı 19:08 - Güncelleme:
Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü! Biden: Nasıl cevap vereceğimize karar verdim
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üssüne yapılan ve 3 askerin öldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Biden, "Ürdün'deki saldırıya nasıl cevap verileceğine karar verdim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.