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Dünya

Ürdün'de bir ABD askeri hayatını kaybetti

Ürdün'de ABD'li bir askerin askeri operasyonlarla ilgisi olmayan 'talihsiz bir olay' sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:42
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Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD ile Ürdün arasındaki tecrübe paylaşımı ve askeri iş birliği kapsamında ülkede bulunan Nick Bravo Regules (20) operasyonlarla alakası olmayan "talihsiz bir olay" sonucu yaşamını yitirdi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, ABD askerinin onbaşı rütbesine sahip olduğu belirtilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Ürdün'de görev yapan ABD askerinin 23 Haziran'da öldüğünü doğruladı.

Açıklamada, ölümün askeri bir operasyon sonucu olmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Suriye ve Irak'taki ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun üyesi olan Ürdün ile Washington arasında yakın askeri iş birliği bulunuyor.

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