17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün'de domuz gribi vakası 90'a yükseldi

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sayısı 90'a yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağlık Bakanı Saad Cabir, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Ürdün'deki domuz gribi vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Ülkede domuz gribine yakalananların sayısını 90 olarak açıklayan Cabir, bu kişilerden pek çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 8 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

Ürdün Sağlık Bakanlığınca 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerak Askeri Hastanesi'nde kronik romatizma kaynaklı bağışıklık (immün) yetmezliği olan bir kişinin, domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise devlet hastanelerinde tedavi gördüğü ifade edilmişti. Açıklamada ayrıca daha önce domuz gribine yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtilmişti.

Ürdün'de daha önce de domuz gribi vakaları görülmüştü.

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Orman yangınları nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi

Orman yangınları nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi

Bir ülke daha ayaklandı! Avrupa'da bir patlak daha

Bir ülke daha ayaklandı! Avrupa'da bir patlak daha

Diyarbakır'daki mitinge yapılan saldırının faillerine müebbet

Diyarbakır'daki mitinge yapılan saldırının faillerine müebbet

Türkiye'den AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi: Hüküm veremez

Türkiye'den AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi: Hüküm veremez

Kaybolmuşlardı... 13 ay sonra bulundular

Kaybolmuşlardı... 13 ay sonra bulundular

Görüntüler dehşete düşürmüştü... Bakımevi hakkında soruşturma

Görüntüler dehşete düşürmüştü... Bakımevi hakkında soruşturma

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA