Ürdün'de hastanede feci olay! 8 hasta hayatını kaybetti

AA 13 Mart 2021 Cumartesi 14:22 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:01

"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan habere göre, yaşanan kesinti sebebiyle ayrıca birçok kişinin durumunun da kritik olduğu ifade edildi.

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ın da hastaneye gittiği belirtilen haberde, yaşanan panik durumundan ötürü hastaneye çok sayıda güvenlik görevlisinin de sevk edildiği ifade edildi.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini belirtti

Ölenlerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olup olmadığı konusunda Ürdün makamlarından bir açıklama yapılmadı.

Haberde, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

ÜRDÜN SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETTİ

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ubeydat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Salt Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.